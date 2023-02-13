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Аналитик Луценко предрек «оживление» рынка арендного жилья в России по итогам 2023 года

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В 2023 году спрос россиян на аренду жилья будет расти на фоне замедления темпов продаж недвижимости из-за отмены «нулевой ипотеки» от застройщиков. Слова генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко приводит РИА Недвижимость.

«Поскольку рынок продажи сейчас практически стоит, люди переключились на аренду квартир. В течение года мы прогнозируем продолжающийся рост интереса к съемным квартирам», — заявил Луценко.

По его словам, на фоне растущего интереса граждан к съемному жилью в обозримом будущем можно ожидать увеличения ставок в данном сегменте рынка недвижимости. Это обусловлено более ранней динамикой, при которой аренда не росла в цене так сильно, как новостройки и «вторичка». Сейчас рынку арендного жилья необходимо наверстывать упущенные позиции.

«Ранее аренда не росла в цене так сильно, как новостройки и «вторичка», а ипотечный взнос стал сильно проигрывать ежемесячному платежу по аренде, особенно на фоне ситуации с отменой ипотеки от застройщиков с околонулевыми ставками, процветавшей в прошлом году. Поэтому настала очередь арендных ставок расти в цене», — заключил Луценко.

9 февраля аналитики компании «Авито Недвижимость» представили статистические данные, согласно которым стоимость аренды жилья в Москве упала более чем на 20% (на 21,4%) по итогам 2022 года. По динамике спада цен на аренду жилья столица стала лидером среди крупных городов России.

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