Глава Миннефти Египта заявил о намерении провести три тендера на добычу нефти и газа

Египет в 2023 году намерен объявить о проведении трех международных тендеров на разведку и добычу нефти и газа. С таким заявлением в эфире телеканала Nile TV выступил глава Министерства нефти арабского государства Тарик аль-Мулла.

«Египет планирует провести три международных тендера на разведку и добычу нефти и газа в 2023 году», — сказал министр.

Ранее 12 февраля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что усилия, которые предпринимает Каир для развития газовой отрасли, принесут выгоду европейским государствам.

Во второй половине сентября министр нефти Египта сообщил о планах Каира продать за границу природный газ на сумму от $8,5 млрд до $10 млрд в 2022 — 2023 финансовом году. В последний финансовый год республика экспортировала топлива на сумму более $6,5 млрд.

Накануне российский посол в Египте Георгий Борисенко заявил, что несмотря на давление со стороны западных стран с требованием прекратить сотрудничать в Россией, Каир продолжает активное взаимодействие с Москвой, заложенное еще в период президентства Гамаля Абдель Насера.