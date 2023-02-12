Аналитик Хазанов заявил, что ответ РФ на потолок цен сделает нефть и дизель для ЕС золотыми

Решение России по уменьшению добычи нефти в марте на 0,5 млн баррелей в сутки может усилить энергокризис в Европе, сделав нефть и дизтопливо золотыми. Об этом РИА Новости заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Москва может безболезненно для себя убрать с мирового рынка до миллиона баррелей сырья. Это создаст дефицит энергоресурсов в Европе и обернется существенным ростом цен на них», — отметил Хазанов.

По его словам, европейские страны в этом случае могут закупаться топливом в Индии и Китае. Однако его стоимость при таких закупках будет существенно выше.

11 февраля бывший глава Организации по атомной энергии, член комиссии по энергетике парламента Ирана Ферейдун Аббаси-Давани заявил, что решение стран Европы установить потолок цен на нефть РФ является «данью» США, поскольку Евросоюз не настолько могущественен, чтобы определять стоимость российской нефти.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что решение России сократить добычу нефти стало ответом на введение Евросоюзом и странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть.