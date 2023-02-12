Аналитики Deutsche Bank заявили, что в США наступит рецессия с вероятностью 90% уже в этом году

Экономика США может впасть в рецессию уже в 2023 году с вероятностью в 90%. Об этом заявили эксперты Deutsche Bank.

«Несмотря на наличие признаков, указывающих, что инфляция в США достигла пика и начала замедляться, она все еще находится существенно ниже целевых показателей для Федрезерва и, вероятно, покажет устойчивую динамику», — отметили эксперты Deutsche Bank.

По их словам, если инфляция превышает отметку в 8%, то уже исторически необходимо минимум два года, что этот показатель снизился до 6%. При этом ситуация осложняется тем, что отношения между США и Китаем ухудшились.

В Deutsche Bank предсказали, что фондовый рынок США может завершить год на отметке 4500 пунктов. Если же рецессия случится, то это значение упадет до 3250 пунктов. Однако, если по каким-то причинам Штаты смогут избежать провала в экономике, то к концу года фондовый рынок закрепится на уровне 5000 пунктов.

8 февраля гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан в эфире телеканала CNN призвал быть готовыми к тому, что США могут допустить дефолт по госдолгу. Ранее аналогичную точку зрения высказывала министр финансов США Джанет Йеллен. 21 января она проинформировала конгресс Штатов, что госдолг страны 19 января превысил установленный конгрессом лимит в $31,381 трлн и достиг отметки в $31,416 трлн. Если не поднять планку госдолга, уже летом денежные ресурсы США могут закончиться.