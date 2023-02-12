В Неваде возобновили работу нефтепроводы, ранее остановленные из-за утечки дизельного топлива и бензина, что стало причиной объявления режима ЧП в штате, сообщает телеканал CNN.

«Трубопроводы возобновят работу сегодня днем ​​и начнут поставлять топливо в соответствующие районы позже сегодня», — заявила пресс-секретарь компании Kinder Morgan Кэтрин Хилл.

В ведении этой компании находится трубопровод длинной около 5000 км, который обеспечивает поставки топлива в штатах Аризона, Калифорния, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Вашингтон и Техас.

«Соответствующие регулирующие органы были уведомлены, и будет проведено расследование причины и количества выброса. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами в отношении потенциальных воздействий», — указано в сообщении правительства Невады.

Ранее Colonal Pipeline приостановил работу одного из трубопроводов в США из-за утечки.