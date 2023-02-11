Президент Венгрии Новак назвала экономику России одной из определяющих в мире

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что российская экономика является одной из определяющих в мире. Об этом она рассказала в интервью изданию Portfolio.

«Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать», — сказала она.

Новак добавила, что «Россия была, есть и будет».

При этом президент отметила, что Москва не являлась самым важным партнером для Будапешта и не станет им в обозримом будущем. По ее словам, Венгрия работает над тем, чтобы снизить зависимость от энергоносителей из России.

Также Новак сообщила, что Венгрия рассчитывает на прагматичное сотрудничество с Соединенными Штатами и Китаем.

Также она заявила, что ее страна выступает за скорейшее прекращение конфликта на Украине и при этом вынуждена думать, как она дальше будет строить отношения с Москвой и Киевом. Политик добавила, что Востоку и Западу не следует «втягиваться в конфронтацию».

Ранее Новак в ходе визита в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского выразила надежду, что конфликт на Украине прекратится в 2023 году.