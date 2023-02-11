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Решетников оценил развитие российской экономики

Решетников: в 2023 году экономика РФ может развиваться по более оптимистичному сценарию

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в 2023 году экономика страны может развиваться по более оптимистичному сценарию, чем ранее прогнозировалось. Об этом сообщает ТАСС.

«Те цифры экономического <...> снижения по прошлому году, они существенно меньше, я думаю, еще выйдут итоговые оценки Росстата, не хотелось бы предварять. Оценки, которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось», — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) России за январь-ноябрь 2022 года снизился лишь на 2,1%.

До этого координатор санкционной политики, состоящий в структуре Госдепартамента США, Джеймс О'Брайен выступил с утверждением, что российская экономика из-за западных санкций к 2030 году может потерять 20%.

По словам дипломата, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», а в течение следующих лет российская экономика будет сокращаться и все больше и больше отставать.

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