Глава Andurand Capital увидел опасность для России в резком перенаправлении газовых поставок в Азию

Курс российских властей на переориентирование энергетических поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион может обернуться для Москвы большим риском. В обозримом будущем РФ может столкнуться с резким сокращением числа покупателей своих природных ресурсов, что вызовет дополнительное снижение цен в том числе на продукцию газового экспорта, приводит слова основателя хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана газета Financial Times.

«Россия навсегда потеряла своего крупнейшего потребителя — Евросоюз, и потребуется по меньшей мере десятилетие, чтобы построить достаточное количество трубопроводов для перенаправления этих продаж газа в Азию. Как только Россия сможет продавать газ только Китаю, Пекин сможет определять цену», — предостерег Андюран.

По его словам, проблема нехватки инфраструктурных мощностей касается в первую очередь таких регионов, как Сибирь и Дальний Восток. Нынешние трубопроводы не способны пропустить столь большие объемы выпавших энергоресурсов, которые до международных санкций поступали на европейский рынок.

11 февраля глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что к началу 2023 году Россия уже проиграла в энергетической войне с Евросоюзом (ЕС). Это связано с тем, что европейские государства в достаточно сжатые сроки научились обходиться без поставок топлива из РФ и переключились на импорт альтернативных поставщиков.