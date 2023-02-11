Аналитик Емельянов заявил, что покупка квартиры в Москве перестала быть выгодной инвестицией

Приобретение квартиры на московском рынке недвижимости перестало быть выгодной инвестицией. В ближайшие два-три года стоимость жилья в столице будет снижаться, что не принесет особой выгоды при дальнейшей перепродаже лотов, приводит слова эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова РИА Недвижимость.

«Инвестиционная доходность жилья в Москве традиционно формировалась как разница между ценой ее покупки и последующей продажи <....> Если смотреть на историческую динамику цен на жилье в столице, то циклы снижения занимают по два-три года. Нынешний цикл, судя по всему, только начался», — заявил Емельянов.

По его словам, до мая 2022 года привлекательными для потенциальных инвесторов были вложения в столичные новостройки. Это объяснялось более низкой ценой в начале строительства и ее более высоким уровнем на финальной стадии проекта, если сравнивать со вторичным рынком недвижимости Москвы. Однако за последнее время ситуация изменилась — сейчас на рынке нет такого стремительного роста стоимости квадратного метра, как в 2006 году.

«Максимально доходным московское жилье было в 2006 году, так как цены на него сильно росли. Средняя цена квадратного метра столичного жилья за тот год увеличилась почти в два раза — с 2,2 тыс. до 4,2 тыс. долларов. При этом отдельные классы жилья, в первую очередь недорогое, выросли в цене более чем на 100%», — заключил Емельянов.

10 февраля аналитики компании «Авито Недвижимость» представили статистические данные, согласно которым квартиры в Москве подорожали за год в среднем на 7,3% — до 12,5 млн рублей. В то же время квадратный метр подешевел на 1,3% за данный период времени.