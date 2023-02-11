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Основатель Andurand Capital спрогнозировал нефть по $140 за баррель в 2023 году

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Global Look Press

Стоимость барреля нефти в 2023 году может взлететь до $140. Такую цену на сырье спрогнозировал один из крупнейших трейдеров в сфере энергетики, основатель инвестиционного фонда Andurand Capital Пьер Андюран, написала газета Financial Times.

По его мнению, цена взлетит в 2023 году на фоне восстановления спроса в Китае. «Открытие Китая приведет к гораздо более сильному росту спроса на нефть, чем ожидалось ранее», — отметил Андюран.

Основатель Andurand Capital также выразил мнение, согласно которому мировой спрос на нефть вполне способен вырасти на 4 млн баррелей в сутки при том, что обычно среднегодовой рост вчетверо меньше.

Андюран добавил, что даже отсутствие проблем с экспортом на глобальный рынок российского сырья, для которого в Москве ищут новых покупателей в Азии и готовы продавать нефть с существенной скидкой, не сможет сдержать рост цен.

На этой неделе стоимость апрельских фьючерсов на нефть эталонного североморского сорта Brent в ходе торгов на Межконтинентальной бирже поднималась выше $82 за баррель.

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