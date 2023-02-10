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Мишустин снял с должности замруководителя Федеральной пробирной палаты Богодиста

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Гильдия Ювелиров/YouTube

Председатель правительства России Михаил Мишустин 10 февраля подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрия Богодиста по его просьбе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Богодиста Дмитрия Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты по его просьбе», — говорится в документе.

Кроме того, глава правительства освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства дорожного транспорта Владимира Лукьянова. Как указано в распоряжении, по просьбе самого Лукьянова.

1 февраля президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова.

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