Мишустин снял с должности замруководителя Федеральной пробирной палаты Богодиста

Председатель правительства России Михаил Мишустин 10 февраля подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрия Богодиста по его просьбе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Богодиста Дмитрия Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты по его просьбе», — говорится в документе.

Кроме того, глава правительства освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства дорожного транспорта Владимира Лукьянова. Как указано в распоряжении, по просьбе самого Лукьянова.

1 февраля президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова.