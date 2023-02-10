В ЦБ РФ заявили об улучшении потребительских настроений

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что в последнее время стали появляться признаки улучшения потребительских настроений. Об этом сообщает ТАСС.

«Усилению потребительской активности могут способствовать сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания», — сказала глава регулятора.

Ранее финансисты предположили в беседе с газетой «Ведомости», что цены в России вырастут на 3% весной этого года. По их мнению, в марте-мае инфляция должна замедлиться. Аналитики Центробанка ранее давали аналогичный прогноз.

Финансисты, опрошенные газетой, допустили, что в марте-мае рост цен может быть ниже 4% — на уровне 3%. Главный аналитик ПСБ Денис Попов предположил, что к началу апреля инфляция опустится ниже 4%, а в апреле-июне – снизится вообще до 3%. По мнению директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, в апреле инфляция уменьшится и составит даже менее 3%, но затем перейдет к росту. По итогам 2023 года, по его прогнозам, она будет на уровне 6,3%.