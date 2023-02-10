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Объем торговли США и Китая достиг рекордных $690,59 млрд по итогам 2022 года

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Jason Lee/Reuters

Американский совокупный импорт и экспорт с Китаем достиг рекордных $690,59 млрд по итогам 2022 года. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные американского Бюро экономического анализа (BEA).

В прошлом году Вашингтон купил у Пекина товаров на сумму в $536,75 млрд, продал — на $153,84 млрд.

Как отметил вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин, 13% всей внешней торговли Соединенных Штатов приходится на КНР. По его словам, любые ограничения на китайские товары со стороны американских властей имеют макроэкономические последствия, в том числе несут риски ускорения инфляции.

В первой половине января пресс-служба Главного таможенного управления КНР сообщила, что объем двустороннего товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% в годовом выражении, в денежном этот показатель достиг рекордной отметки в $190,27 млрд.

В конце января в Федеральной таможенной службе назвали Китай главным торговым партнером России по итогам 2022 года.

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