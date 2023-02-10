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Огурцы с начала года подорожали более чем на 50% из-за сезонности и роста энерготарифов

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Depositphotos

Огурцы на неделе с 31 января по 6 февраля этого года подорожали на 53,6% по сравнению с показателями декабря прошлого года. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Росстата. Согласно статистике ведомства, огурцы прибавили в цене значительнее всех российских потребительских товаров за рассматриваемый период.

По данным Росстата, по сравнению с неделей с 23 по 30 января, стоимость огурцов увеличилась на 12,7%. Как следует из статьи, начиная с сентября цены на эти овощи сезонно растут, но по итогам января темпы увеличения стоимости огурцов показали более внушительный рост.

В торговой сети «Верный» РБК рассказали, что с января 2023 года производители огурцов стали повышать закупочные цены. Показатель увеличился на 35% за первый месяц года. Как уточнили представители компании, сейчас на рынке продаются только российские огурцы. В «Верном» связали рост цен на огурцы со снижением урожая. А посадки новых сортов огурцов будут собраны только весной, уточнили в «Верном». В компании отметили, что спрос россиян на огурцы не падал, поэтому в магазинах сети они выставлялись на продажу по более низкой, чем закупочная, цене.

Агентство «Интерфакс» назвало второй фактор повышения стоимости огурцов – рост тарифов на электроэнергию.
«На росте цен сказалось увеличение с начала года тарифов на энергоресурсы на 9%. Это сразу же отразилось на себестоимости, так как доля расходов на электроэнергию составляет в ней 50%», — рассказал агентству исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков.

Казаков уточнил, что энергии требуют теплицы с досветкой, в которых в основном огурцы выращиваются в осенне-зимний период. Генеральный директор ИА FruitNews и Ягодного союза Ирина Козий подтвердила, что к росту цен на огурцы привело увеличение энерготарифов.

В Федеральную антимонопольную службу не поступало жалоб на рост стоимости огурцов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

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