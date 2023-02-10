В Сбере рассказали о сети отделений банка для состоятельных клиентов

Директор дивизиона «Премиальные решения для состоятельных клиентов» Сбербанка, руководитель «СберПервого» Мария Поденко в интервью для издания BFM.ru рассказала о сети отделений банка для состоятельных клиентов, и какие преимущества дает премиальное обслуживание.

«СберПервый» — это особенный сегмент клиентов. К нему относятся клиенты, чьи активы слишком велики для классического банкинга, но недостаточны для полноценного обслуживания в private banking. Они держат на счетах в «Сбере» от 10 млн рублей или тратят от 600 тысяч рублей по нашим картам. И у этих клиентов есть потребность в сервисе иного рода, чем базовое банковское обслуживание. И для этих клиентов мы создали специальный банк — сеть отделений «СберПервого», — отметила она.

Поденко рассказала, что на данный момент по всей стране 150 отделений «СберПервого». Это одно-два отделения на большой город, уточнила она.

«Сейчас все чаще наши клиенты хотят сэкономить свое время и не приходить в офис. И для этого мы создали цифровой «СберПервый». В этом формате мы сохранили главные элементы премиального банковского обслуживания — персонального менеджера, который доступен клиенту и членам его семьи 24/7, и лучшие условия по продуктам банка и его партнеров. Менеджер поможет клиенту провести все операции и подключить продукты банка дистанционно без необходимости посещать отделение», — заявила руководитель «СберПервого».

Кроме того, она отметила, что для клиентов премиальной сети были доработаны некоторые опции «Сбербанка онлайн». Например, лимит на переводы в течение дня для них составляет 20 млн рублей. При этом требуется дополнительное подтверждение через биометрию. Клиентам «СберПервого» также начисляются бонусы «СберСпасибо» в зависимости от категории, в которой произошла трата.

Также Поденко уточнила, что для таких клиентов есть важное направление — это инвестиции. «Кроме классических депозитов мы помогаем клиенту понять свой риск-профиль, сформулировать цели и сформировать инвестиционный портфель, выбрав подходящие инструменты из тысяч возможных. И часто клиенты именно с нами делают первые шаги на фондовом рынке», — сказала она.

При этом проконсультироваться можно как в отделении, так и в приложении «Сбербанк онлайн». «Мы действительно пытаемся повторить полностью весь «СберПервый» в цифре. В приложении вы можете заполнить анкету, ответить на несколько вопросов и как раз определить один из пяти возможных риск-профилей, к которому вы относитесь», — отметила руководитель «СберПервого».