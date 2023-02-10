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В «Совэконе» сообщили, что российские маслозаводы сокращают использование импортного сырья

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Маслозаводы в России начали сокращать использование импортного сырья на фоне снижения импорта соевых бобов в сентябре-январе на 13%, до 685 тыс. относительно аналогичного периода сезона прошлого года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитического центра «Совэкон».

Отмечается, что весь объем купленных соевых бобов в сезоне этого года поставили из Бразилии. Закупки у другого крупного производителя сои — Парагвая — прекратились весной 2022 года из-за рекордно низкого объема урожая — 4,2 млн тонн по сравнению с 9,9 млн тонн годом ранее.

В «Совэконе» связали сокращение объема импорта с рекордным урожаем соевых бобов на территории России. По информации Росстата, в стране в 2022 году собрали 2,5 млн тонн сои, что на 13% меньше в сравнении с 2021 годом.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в то же время подсчитали, что итоговый урожай сои в 2022 году оказался на уровне 5,75 млн тонн. Высокий уровень сбора урожая, как подчеркнули в ИКАР, совпал с запуском двух крупных маслозаводов в России общей мощностью по переработке около 2 млн тонн с акцентом именно на сое.

В первой половине декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, что в стране собрали 150 млн тонн зерна в чистом виде.

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