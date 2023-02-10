Reuters: суд США отказался возобновить дело о мошенническом сговоре Boeing

Техасский суд США вечером 9 февраля принял решение отклонить ходатайство родственников жертв авиакатастрофы двух самолетов Boeing BA.N 737 MAX возобновить дело в отношении компании, сообщает РИА Новости.

В январе 2021 года компания заключила сделку со следствием на сумму в $2,5 млрд. В рамках соглашения с Министерством юстиции об отсрочке судебного производства Boeing получила иммунитет от уголовного преследования по обвинению в мошенническом сговоре. По версии обвинения, в компании добились регистрации модели Boeing 737 MAX, заведомо зная о серьезных дефектах ее конструкции.

Окружной судья Техасского суда США Рид О'Коннор постановил, что у него нет законных полномочий для удовлетворения прошения родственников, и заявил, что он испытывает «огромное сочувствие жертвам и близким тех, кто погиб в трагических авиакатастрофах в результате преступного сговора Boeing».

Ранее сообщалось, что после крушения двух самолетов Boeing компания потратила миллионы долларов на лоббирование и активно добивалась ослабления госнадзора за деятельностью корпорации. Только в 2018 году на продвижение своих интересов в конгрессе, Федеральном авиационном управлении (FAA) и других ведомствах компания потратила $15 млн. Эти сообщения заставили ряд покупателей отказаться от 737 MAX.

10 марта в Эфиопии упал самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. 29 октября 2018 года в Яванское море упал Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Погибли 189 человек — восемь членов экипажа и 181 пассажир.

Предварительные результаты расследования показали, что причиной обеих аварий мог стать дефект в системе улучшения маневренных характеристик (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS).