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В ЕС заявили об усилении работы по использованию активов РФ для поддержки Украины

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Global Look Press

Евросоюз усиливает работу по использованию замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письменные выводы по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе.

«Евросоюз вместе с партнерами усиливает работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и для репараций в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», — сказано в документе.

В тексте также говорится о готовности лидеров ЕС продолжать расширять антироссийские санкции и усиливать меры по борьбе с обходом уже введенных ограничений.

Ранее доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова выразила мнение, что Африка может помочь России добиться разморозки ее золотовалютных резервов. По ее словам, если это произойдет, Россия может предоставить Африке финансовую помощь в размере $60-70 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе нашли юридические основания для использования замороженных активов РФ. В ЕС намерены инвестировать эти средства в восстановление Украины. Однако юристы блока не придумали «четких юридических оснований для простого ареста активов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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