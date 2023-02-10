Аналитики ожидают сохранения текущей ставки ЦБ РФ и ужесточения сигналов по будущим шагам

Аналитики ожидают сохранения текущей ставки Центрального банка РФ и ужесточения сигналов по будущим шагам, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% с ужесточением сигнала на ближайшие заседания и повышением прогнозного диапазона по ключевой ставке на текущий год», — считают в ВТБ.

Среди причин оставить ключевую ставку на прежнем уровне — продолжение роста инфляции в январе и предпосылки для пересмотра прогноза по профициту текущего счета на 2023 год в сторону серьезного уменьшения.

Подобного мнения также придерживаются аналитики банка «Хоум Кредит», однако эксперты группы суверенных и региональных рейтингов АКРА и Росбанка считают, что существует вероятность повышения ключевой ставки — основными факторами являются планы по расходам бюджета.

Ранее кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев заявил, что для снижения ключевой ставки Банка России есть предпосылки, такие как улучшение инфляционных ожиданий граждан и сохранение сдержанного спроса.