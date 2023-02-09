Производитель бытовой химии из Германии Henkel хочет продать бизнес в России в I квартале

Немецкий концерн Henkel, выпускающий косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, собирается полностью прекратить свою деятельность в России в первом квартале этого года. Об этом гендиректор компании Карстен Кнобель заявил в интервью WirtschaftsWoche.

Кнобель уточнил, что до марта планируется завершить продажу бизнеса Henkel в России. По его словам, сейчас проходят последние переговоры по этой сделке.

«Это сложный процесс, договор подписывается не одним продавцом и не одним покупателем», — подчеркнул глава Henkel.

16 декабря 2022 года газета «Коммерсант» писала, что Henkel с 1 января 2023 года будет работать в качестве самостоятельной организации на российском рынке под названием Lab Industries. Газета уточняла, что Henkel пока что не смог продать свой бизнес. При этом среди желающих приобрести бизнес были лица, которые находились под санкциями Запада. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, справедливая цена сделки составляет €600 млн, однако в сложившихся обстоятельствах она должна идти с существенной скидкой. Бурмистров добавил, что компания Henkel обособляет часть своего бизнеса в России ради того, чтобы уменьшить давление со стороны Евросоюза и выиграть время для подготовки к продаже. Вполне вероятно, что российский бизнес может быть продан частями, но совокупная стоимость все равно не сможет быть выше €300 млн.

19 апреля Henkel заявила о том, что планирует покинуть российский рынок. «На фоне текущих событий мы приняли решение прекратить нашу деятельность в России. В настоящее время готовится процесс выполнения», — объяснили в Henkel. Планируется, что компания из Германии поможет в трудоустройстве 2,5 тыс. своих сотрудников из России.