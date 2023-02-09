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Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения

Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения в $2- 4 млрд

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Suhaib Salem/Reuters

Fitch оценило страховые убытки Турции в $2- 4 млрд, говорится в сообщении на сайте агентства.

По данным агентства, сумма станет незначительной для мирового рынка перестрахования.

«Страховые убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, вероятно, превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или более. Однако застрахованные убытки могут быть намного ниже, возможно, около $1 млрд, из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах», — говорится в сообщении.

Турецкий пул страхования от катастроф (TCIP) был создан после землетрясения в Измите в 1999 году для покрытия ущерба, нанесенного землетрясением жилым зданиям в городских районах. Но он не распространяется на человеческие потери.

Также страхование от землетрясений технически является обязательным в Турции, но на практике очень часто не применяется. В результате многие жилые дома не застрахованы, особенно в пострадавших районах, где у домохозяйств достаточно низкие доходы.

Ранее стало известно, что число погибших после землетрясений в Турции достигло 16 170.

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