NOVA: экс-министра энергетики Болгарии обвинили в покупке российского газа через посредников

Экс-министра энергетики Болгарии Йоцова обвиняют в том, что он причинил ущерб «Булгаргазу» из-за покупки российского газа, но через посредников и с наценкой. Об этом пишет Nova.

«Бывший министр энергетики при правительстве Кирила Петкова Александр Николов, один из его заместителей, а также бывший глава «Булгаргаза» Людмил Йоцов обвиняются в причинении ущерба госпоставщику газа на сумму более 88 млн левов. Все трое находятся под подпиской о невыезде», — отметил пресс-секретарь Национального следственного комитета Бисерка Стоянова.

В публикации отметили, что все обвинения связаны с закупками газа у посредников для нужд «Булгаргаза». Речь идет от ом, что после приостановки поставок из России в апреле 2022 года, позже газ покупался также у «Газпрома», но уже через посредников и с подорожанием примерно на 30%. По мнению следователей, в это время Йоцов намеренно оставил страну без необходимого выбора поставщиков.

В начале февраля в Болгарии начали строить газопровод в Сербию, с помощью которого хотят снизить зависимость от российского газа. Старт проекту дали президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев. Общая протяженность трубопровода мощностью 1,8 млрд куб. м газа в год составит 170 км. Он свяжет сербский город Ниш и болгарский Димитровград.