Международные резервы России за неделю выросли на 0,6% или $3,3 млрд, достигнув $610 млрд

Объем международных резервы России на 3 февраля 2023 года достиг $601 млрд, следует из материалов Центробанка. По данным финансового регулятора, за неделю показатель вырос на 0,6% или $3,3 млрд.

Банк России уточнил, что рост международных резервов произошел за счет положительной переоценки.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

Объем международных российских резервов на 1 февраля 2023 года составил $597,035 млрд, что на 2,59% или на $15,046 млрд больше показателя на начало января 2023 года. На 1 февраля 2022 года международные резервы составляли $630,207 млрд, что меньше нынешнего значения на 5,3% или $33,172 млрд.

Во второй половине января заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Перепелица выразил мнение, согласно которому международные резервы России стали расти в начале января из-за возобновления работы бюджетного правила.

В начале декабря первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что российский Центробанк располагает достаточным объемом международных резервов на случай рисков, и пока регулятор не видит необходимости в их наращивании.