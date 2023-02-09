В Минфине заявили, что евро будет исключен из ФНБ в этом году

Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что доля евро в средствах Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет обнулена в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вопрос — будет ли евро (в структуре ФНБ. — «Газета.Ru») обнулен — он обязательно будет обнулен в этом году. В ФНБ и рубли могут быть», — сказал замминистра.

Колычев добавил, что в структуре ФНБ есть и прочие валютные активы, но Минфин будет «постепенно приводить факт к нормативной структуре», в которой может быть не более 60% китайских юаней и не более 40% золота.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2023 года размер дефицита федерального бюджета составил 1,776 трлн руб. Этот показатель в 14 раз превышает уровень аналогичного периода 2022-го, когда нехватка денежных средств для исполнения федбюджета была на уровне 125 млрд руб.

6 февраля на сайте Министерства финансов опубликовали данные, согласно которым размер средств ФНБ на 1 февраля 2023 года составил 10,8 трлн руб. Этот показатель оказался сопоставимым с 7,2% от объема валового внутреннего продукта (ВВП), прогнозируемого на 2023 год.