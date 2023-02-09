Риелторы заявили, что спрос на «вторичку» в Московском регионе вырос на 15% в январе 2023 года

В январе 2023 года спрос на покупку вторичного жилья в Московском регионе вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на исследование аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

«На вторичном рынке жилья Москвы январь — обычно унылый и бесцветный месяц, но в этом году он заиграл новыми красками», — отметили в компании.

По данным аналитиков, в начале 2023 года покупатели стали неожиданно активными и увеличили спрос на покупку вторичного жилья. Причем предложение прекратило свой рост.

В «Инком-Недвижимость» добавили, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Старой Москве находится на уровне 267,7 тыс. руб. Что же касается Новой Москвы, то тут планка находится на отметке в 202,9 тыс. руб., а в Подмосковье — 139,3 тыс. руб.

7 февраля управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что вложение в покупку квартиры на первичном рынке недвижимости является самым надежным активом в отличие от приобретения жилья на вторичном рынке. По данным Коркки, стоимость лотов в новостройках в Москве за последние пять лет — с 2018 года — выросла на 80,6%, при этом квартиры на вторичном рынке подорожали за это время на 43,4%.