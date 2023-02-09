Песков: Запад отверг попытки России участвовать в расследовании диверсий на «Севпотоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно просила о своем участии участвовать в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако ее прошения так и не были приняты. Об этом он сказал в ходе брифинга.

»Россия уже приняла за прошедший месяц очень много попыток, чтобы иметь возможность участвовать в расследовании. К сожалению, эти попытки были отвергнуты. Доступ к информации мы так и не получили. Наши службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в котором он, в частности, обвинил США в использовании водолазов-подводников для подрыва. По утверждению журналиста, операция готовилась в течение девяти месяцев.

Позднее официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн заявлял, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он также напомнил, что на брифинге 4 октября 2022 года заместитель помощника главы Минобороны США Лора Купер утверждала, что «США никоим образом не были замешаны» в этих инцидентах.