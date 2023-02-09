ЦБ: россияне отдавали мошенникам в среднем по 50–100 тыс. рублей в 2022 году

В 2022 году россияне в среднем отдавали мошенникам по 50–100 тыс. рублей. Существенными оказались и размер денежных вложений в так называемые финансовые пирамиды — суммарные убытки за 12 месяцев составили около 5–6 млрд рублей, приводит слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (Центробанка, ЦБ) Валерия Ляха РИА Новости.

«В прошлом году потери от вложений в финансовые пирамиды составили порядка пяти-шести миллиардов рублей <....> Общие потери от деятельности нелегалов и пирамид, по нашей оценке, уменьшились примерно на 30–35 процентов. Средний чек находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей», — заявил Лях.

По его словам, ущерб от деятельности подобных недобросовестных организаций по-прежнему находится на высоком уровне. Однако пик активности мошенников пришелся на 2021 год, когда денежные потери россияне от участия в одной только пирамиде Finiko составили свыше 5 млрд рублей.

6 февраля газета «Известия» со ссылкой на слова заместителя председателя Банка России Германа Зубарева сообщила, что российские банки могут обязать в течение месяца возвращать похищенные мошенниками деньги. Соответствующая инициатива содержится в законопроекте, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.