Посол Маслов: компании Греции не сообщали о намерении прекратить закупки газа из России

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что российское посольство в Афинах не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках газа из РФ. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что публично власти Греции высказывались за полный отказ от газа из России, однако, по его словам, невозможно сказать, когда у Греции появится такая возможность. Маслов добавил, что в настоящее время действуют долгосрочные контракты о поставках газа из России в Грецию.

«Сигналов о том, что местные структуры намереваются досрочно разорвать эти соглашения, не получали», — сказал он.

Дипломат также сообщил, что Афины также в 2022 закупали, кроме газа по трубопроводу и российский сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее сообщалось, что в Болгарии начали строить газопровод в Сербию, с помощью которого хотят снизить зависимость от российского газа. Старт проекту дали президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев. Общая протяженность трубопровода мощностью 1,8 млрд куб. м газа в год составит 170 км. Он свяжет сербский город Ниш и болгарский Димитровград.