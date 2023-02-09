Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Маслов: компании Греции не сообщали о намерении прекратить закупки газа из России

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что российское посольство в Афинах не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках газа из РФ. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что публично власти Греции высказывались за полный отказ от газа из России, однако, по его словам, невозможно сказать, когда у Греции появится такая возможность. Маслов добавил, что в настоящее время действуют долгосрочные контракты о поставках газа из России в Грецию.

«Сигналов о том, что местные структуры намереваются досрочно разорвать эти соглашения, не получали», — сказал он.

Дипломат также сообщил, что Афины также в 2022 закупали, кроме газа по трубопроводу и российский сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее сообщалось, что в Болгарии начали строить газопровод в Сербию, с помощью которого хотят снизить зависимость от российского газа. Старт проекту дали президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев. Общая протяженность трубопровода мощностью 1,8 млрд куб. м газа в год составит 170 км. Он свяжет сербский город Ниш и болгарский Димитровград.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть