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Аналитик Юшков предрек тяжелые последствия для Евросоюза из-за санкций против российской нефти

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем, а также одновременные ограничения в виде «потолков» цен на данную продукцию могут привести в обозримом будущем к негативным последствиям не только для России, но и для самих европейских стран. Это будет обусловлено возможным риском дефицита энергоресурсов в среднесрочной перспективе, приводит слова ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова «Лента.ру».

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти, перевозимой морским путем, вступили в силу 5 декабря 2022 года. Одновременно с этим европейские страны установили предельную цену на такую продукцию на уровне $60 за баррель. C 5 февраля 2023-го также действует запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ. При этом «потолки» цен в данном случае были установлены на уровнях $100 и $45 за баррель. Первая планка затронула поставки бензина, дизельного топлива, керосина, вторая — поставки мазута, гудрона, битума и другой продукции.

«Санкции на нефть и нефтепродукты пагубны не только для самой России, но и для стран, которые вводят соответствующие ограничения. Это совсем не безболезненная мера, если возникнет дефицит, то государства сами же и пострадают. Впрочем, конечно, не обязательно, что это произойдет», — заявил Юшков.

5 февраля аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов предрек увеличение скидок на российские нефтепродукты после ввода «потолков» цен. Дисконты потребуются для того, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей в Азии и других регионах мира в условиях международных санкционных ограничений.

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