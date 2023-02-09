Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Счетная палата выявила трудности с финансированием строительства автотрассы в Китай

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Финансирование проекта трассы, соединяющей Россию и западную часть Китая, столкнулось с проблемами в части строительства автодороги М-12 МоскваКазань. За последнее время стоимость проекта выросла в полтора раза, до 911,67 млрд руб., текущих денежных вложений недостаточно, сообщает РБК со ссылкой на отчет аудиторов Счетной палаты (СП).

«Стоимость строительства трассы М-12, которая входит в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), подорожала почти в полтора раза, до 911,67 млрд руб. Согласно паспорту проекта, стоимость трассы М-12 составляет 622,8 млрд руб., хотя ее сметная стоимость почти на 300 млрд руб. Из-за этих расхождений паспорт проекта нужно скорректировать», — пришел к выводу аудитор СП Валерий Богомолов.

По данным Государственной компании (ГК) «Автодор», предполагаемый денежный лимит проекта может быть уменьшен до 901,5 млрд руб. Снижение планки возможно за счет экономии по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты». Однако из-за геологических проблем некоторых участков дороги в дальнейшем стоимость строительных работ может вновь увеличиться.

«На участках трассы в Нижегородской области и Татарстане обнаружены подземные провалы (карсты) глубиной 2–3 метра и диаметром до 20 м. Проектной документацией не предусмотрено устранение этих провалов, значит, ее нужно корректировать и увеличивать объемы финансирования», — заключили аудиторы СП.

23 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство скорректировало план дорожной деятельности на 2023–2027 годы. Для ряда строек было сокращено финансирование и перенесены сроки осуществления. В частности, смета на трассу М-12 выросла на 100 млрд руб., до 901 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть