Счетная палата выявила трудности с финансированием строительства автотрассы в Китай

Финансирование проекта трассы, соединяющей Россию и западную часть Китая, столкнулось с проблемами в части строительства автодороги М-12 Москва — Казань. За последнее время стоимость проекта выросла в полтора раза, до 911,67 млрд руб., текущих денежных вложений недостаточно, сообщает РБК со ссылкой на отчет аудиторов Счетной палаты (СП).

«Стоимость строительства трассы М-12, которая входит в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), подорожала почти в полтора раза, до 911,67 млрд руб. Согласно паспорту проекта, стоимость трассы М-12 составляет 622,8 млрд руб., хотя ее сметная стоимость почти на 300 млрд руб. Из-за этих расхождений паспорт проекта нужно скорректировать», — пришел к выводу аудитор СП Валерий Богомолов.

По данным Государственной компании (ГК) «Автодор», предполагаемый денежный лимит проекта может быть уменьшен до 901,5 млрд руб. Снижение планки возможно за счет экономии по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты». Однако из-за геологических проблем некоторых участков дороги в дальнейшем стоимость строительных работ может вновь увеличиться.

«На участках трассы в Нижегородской области и Татарстане обнаружены подземные провалы (карсты) глубиной 2–3 метра и диаметром до 20 м. Проектной документацией не предусмотрено устранение этих провалов, значит, ее нужно корректировать и увеличивать объемы финансирования», — заключили аудиторы СП.

23 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство скорректировало план дорожной деятельности на 2023–2027 годы. Для ряда строек было сокращено финансирование и перенесены сроки осуществления. В частности, смета на трассу М-12 выросла на 100 млрд руб., до 901 млрд.