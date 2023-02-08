Годовая инфляция в России ускорилась до 11,7%

Годовая инфляция в России за период с 31 января по 6 февраля увеличилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

«На неделе с 31 января по 6 февраля 2023 года инфляция составила 0,26%, в годовом выражении - 11,72%», — указали в министерстве.

Продовольственная инфляция, по данным ведомства, составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции. Отмечается, что рост цен на остальные продукты сохранился практически на уровне предыдущей недели.

Среди непродовольственных товаров наблюдается рост цен на 0,02% после отсутствия роста цен неделей ранее. В сфере услуг цены увеличились на 0,21%.

Согласно опубликованным ранее в этот же день данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2022 году снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. При этом денежные доходы в среднем на душу населения в 2022 году выросли на 12,4% в годовом выражении и составили 45,272 тыс. рублей в месяц.