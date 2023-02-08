Курс евро на Мосбирже превысил 77 рублей впервые с 25 апреля 2022 года

Курс евро на торгах Мосбиржи 8 февраля поднялся выше 77 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. По данным на 18:27 мск он прибавил 1,28% и достиг 77,34 рубля за евро. Это следует из данных площадки.

Курс доллара вырос на 1,39% в ходе торгов, юаня – на 1,65%. Американская валюта торговалась на уровне 72,14 рублей, китайская – по 10,63 рубля. Курс доллара на торгах 8 февраля превысил 72 рубля впервые с 9 января.

4 января евро поднимался до 76 рублей впервые в 2023 году, доллар стоил 71,47 рубля. 30 декабря курс евро на Московской бирже превышал 77 рублей впервые с 22 декабря. Доллар тогда стоил 71 рубль.

6 января аналитик международной инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT допустил, что курс доллара и евро поднимется в 2023 году. По его словам, ослабление национальной российской валюты происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, из-за чего падают экспортные доходы страны.

Во второй половине декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал, что для российской экономики выгоден «слабый» курс валюты — в диапазоне 70 — 80 рублей за американский доллар. По его словам, подобный коридор необходим для компенсации доходов экспортоориентированных компаний.