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В Евросоюзе перечислили ключевые темы обсуждения на саммите 9–10 февраля

Лидеры стран ЕС обсудят на саммите использование замороженных активов России для Украины

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Olivier Matthys/AP

Главы 27 стран Европейского союза на саммите 9–10 февраля поговорят об использовании заблокированных российских активов для восстановления Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ЕС.

«Будет обсуждаться вопрос замороженных активов России, которые могут быть использованы для реконструкции Украины», — указал он в преддверии переговоров.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что за рубежом заблокировано российских активов на 5,7 трлн рублей.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе нашли юридические основания для использования замороженных российских активов. В ЕС намерены инвестировать эти средства в восстановление Украины. Однако юристы блока не придумали «четких юридических оснований для простого ареста активов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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