Гендиректор Bank of America призвал американцев готовиться к дефолту по госдолгу США

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан в эфире телеканала CNN призвал быть готовыми к тому, что США могут допустить дефолт по госдолгу.

«Мы должны быть готовы к этому не только в нашей стране, но и в других странах мира. Вы надеетесь, что этого не произойдет. Но надежда — это не стратегия, так что нужно готовиться», — заявил глава банка.

Ранее аналогичную точку зрения высказывала министр финансов США Джанет Йеллен. 21 января она проинформировала конгресс Штатов, что госдолг страны 19 января превысил установленный конгрессом лимит в $31,381 трлн и достиг отметки в $31,416 трлн. Если не поднять планку госдолга, уже летом денежные ресурсы США могут закончиться. При этом у правительства США нет возможности использовать механизм дополнительных заимствований.

Йеллен тогда же допустила возможность развития мирового финансового кризиса из-за невозможности США выплачивать долги. По словам министра, невозможность США платить по долговым обязательствам «без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис». Последствия на себе может ощутить каждый американец.

25 января Йеллен сообщила конгрессу США о дополнительных мерах, принимаемых ее ведомством в связи с достижением установленного законом потолка госдолга. Она подчеркнула, что в связи с установленным лимитом госдолга не сможет в полной мере направлять средства в Инвестиционный фонд государственных ценных бумаг.

8 февраля президент США Джо Байден призвал Палату представителей и Сенат согласовать повышение потолка государственного долга «без предварительных условий, как это делалось прежде. Сказал он об этом в ежегодном обращении к Конгрессу.