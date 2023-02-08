Экономист Иванов заявил, что возможность для роста курса доллара до 80 рублей еще есть

Несмотря на то, что сейчас нет очевидных факторов для роста курса доллара до 80 рублей, есть вероятность этого события из-за нестабильной ситуации. Об этом «Ленте.ру» заявил управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов.

«На динамику курса доллара одновременно влияют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы. В текущий момент мы не наблюдаем факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара до 80 рублей за доллар», — отметил Иванов.

По его словам, нельзя исключать возможность, что в условиях нестабильности может резко измениться ситуация и американская валюта будет укрепляться.

Ранее в среду первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что в настоящее время предпосылки для колебаний курса рубля к ведущим мировым валютам, включая американский доллар, отсутствуют. Этому поспособствовало в том числе резкое расширение объемов продажи валюты со стороны Министерства финансов (Минфина).

До этого газета «Известия» со ссылкой на опрос 14 финансовых аналитиков писала, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании 10 февраля.

В начале февраля депутат Государственной думы, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным курсом, позволяющим сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, является курс 77-78 рублей за доллар.