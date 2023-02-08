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Курс доллара на Московской бирже превысил 72 рубля впервые с 9 января

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Курс американского доллара на валютных торгах Московской биржи днем 8 февраля превысил 72 руб. впервые с 9 января. Это следует из данных на столичных торгах.

Согласно сведениям на 15.31 мск, курс доллара прибавлял 1,21%, поднимаясь до 72,01 руб.

При этом через пару минут курс доллара замедлил рост до 1,19% и находится на уровне 72 руб.

В то же время курс евро растет до 77,21 руб. (+1,52%).

Курс доллара расчетами «завтра», 9 февраля, на 15.36 мск рос на 89 коп., до 72,04 руб.

Юань прибавлял 16 коп., до 10,61 руб.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что курс рубля в 70 руб. за доллар является балансовым для экономики РФ.

Также экономист Владимир Григорьев спрогнозировал рост курсов доллара и евро на 5% в феврале.

Кроме того, глава НРА Алина Розенцвет предсказала курс рубля на уровне 75 за доллар в 2023 году

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