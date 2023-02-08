Борис Титов прокомментировал попадание под санкции Британии: не все ладно в королевстве

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя свое попадание в санкционный список Великобритании, заявил «Газете.Ru», что британские санкции никак не скажутся на его работе, он продолжит защищать бизнес. По словам Титова, санкции в отношении омбудсменов свидетельствуют о том, что «не все ладно» в Великобритании.

«Если и до омбудсменов - защитников добрались, то значит не все ладно в Британском королевстве. На моей работе это никак не скажется. Как и раньше буду защищать бизнес от чиновников, кстати, в том числе и английский, если его права будут нарушены. А если про вино — то в 2021 году Абрау в Лондоне получил высшую награду среди растущих виноделен, так что неплохое вино делаем. Теперь конечно могут и отнять, но вино от этого хуже не станет!» — сказал он.

Ранее Великобритания ввела санкции против 15 российских физических и юридических лиц, в числе которых уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и его сын Павел. О введении нового пакета санкций в отношении России 8 февраля объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.