В новый санкционный список Британии попали бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын

Великобритания внесла в свой антироссийский санкционный список уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и еще семь физических лиц. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Помимо Бориса Титова, в расширенный список санкций попал президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов, который является его сыном.

8 февраля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о введении нового пакета санкций, в который были внесены 15 физических и юридических лиц из России.

Как отметили в правительстве Великобритании, с начала российской спецоперации на Украине Лондон ввел санкции в отношении более 1300 физических и юридических лиц, а также «беспрецедентные торговые меры», согласованные с партнерами Британии.