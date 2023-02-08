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В новый санкционный список Британии попали бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Великобритания внесла в свой антироссийский санкционный список уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и еще семь физических лиц. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Помимо Бориса Титова, в расширенный список санкций попал президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов, который является его сыном.

8 февраля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о введении нового пакета санкций, в который были внесены 15 физических и юридических лиц из России.

Как отметили в правительстве Великобритании, с начала российской спецоперации на Украине Лондон ввел санкции в отношении более 1300 физических и юридических лиц, а также «беспрецедентные торговые меры», согласованные с партнерами Британии.

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