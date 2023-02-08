Минпромторг предложил поднять размер выплат разработчикам электроники до 1,5 млрд рублей

Минпромторг предложил увеличить размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд руб. ежегодно. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект постановления правительства, опубликованный для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Документ вносит поправки в 109-е постановление правительства, которое регулирует выделение субсидий на разработку и производство электроники российскими компаниями. В частности, Минпромторг намерен увеличить размер ежегодной субсидии с 350 млн руб. в год до 1,5 млрд руб. Также может появиться возможность для пересмотра сроков по исполнению требований, если компания не может заказать или сделать необходимую для проекта микроэлектронику.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что постановление поможет расширить само понятие «продукция». Речь идет о том, что в него могут быть внесены программно-аппаратные комплексы (ПАК). Это, в свою очередь, помогает получению налоговых льгот разработчикам. В Минпромторге же заявили, что поправки снизят риски неисполнения проекта по независящим от организаций причинам.

В начале февраля исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, ссылаясь на данные опроса участников ассоциации заявил, что российские дизайн-центры микроэлектроники смогли удвоить свою выручку по итогам 2022 года из-за ажиотажного спроса на отечественные компоненты.