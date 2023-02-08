Кабмин предложил крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет

Правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет, сообщает издание »Ведомости».

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала. Белоусов отмечает, что это не будет означать повышения налогов.

По данным источника издания, добровольный взнос в бюджет составит примерно 250 млрд руб.

Ранее стало известно, что по итогам января 2023 года размер дефицита федерального бюджета составил 1,776 трлн руб.

Этот показатель в 14 раз превышает уровень аналогичного периода 2022-го, когда нехватка денежных средств для исполнения федбюджета была на уровне 125 млрд руб.