«Ъ»: западные нефтяные компании заработали почти $200 млрд в 2022 году, установив рекорд

Газета «Коммерсант» сообщила, что «большая нефтяная пятерка» Запада – ведущие нефтегазовые компании США ExxonMobil и Chevron, а также битанские BP и Shell и французская TotalEnergies в совокупности заработали почти $200 млрд — $195 млрд.

TotalEnergies отчиталась о своих результатах за четвертый квартал 2022 года и за весь прошлый год в среду. Компания заработала рекордные для себя $36,2 млрд. Остальные компании «большой нефтяной пятерки» озвучили свои результаты за прошлый год раньше. По подсчетам газеты, вместе компании «пятерки» заработали рекордные $195 млрд.

Свои рекордные результаты компании объяснили резким ростом цен на нефть на фоне роста геополитической нестабильности из-за спецоперации России на Украине, а также обострения отношений между Китаем и Тайванем. Рекордная прибыль помогла компаниям «пятерки» компенсировать денежные списания на фоне ухода российских компаний с западных рынков.

Эксперты не исключили, что ситуация приведет к введению в странах Запада налогов на сверхдоходы нефтегазовых компаний. На это уже, в частности, пошли власти Великобритании. Налог составляет 25% от выручки компании.

В ноябре 2022 года президент США Джо Байден пригрозил обложить американские нефтяные компании дополнительным налогом на сверхдоходы, если они не будут участвовать в борьбе с дороговизной топлива.

По данным лондонской биржи ICE, цены на нефть марки Brent в 2022 году взлетали выше $122 за баррель, но к концу года были на уровне $86 за баррель.