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Байден призвал конгресс согласовать повышение потолка госдолга США

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей и Сенат согласовать повышение потолка государственного долга «без предварительных условий, как это делалось прежде. Сказал он об этом в ежегодном обращении к Конгрессу.

«Как Конгресс реагировал на весь этот долг? Он трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу Конгресс последовать этому примеру», — цитирует Байдена Life.ru.

По его мнению, некоторые республиканцы готовы «взять экономику США в заложники» ради достижения своих политических целей.

Американский лидер считает, что граждане должны знать о таких планах членов Республиканской партии.

Он считает, что его политические конкуренты пытаются заставить Белый дом согласиться с их экономической программой.

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