Производство вина в России подскочило почти на 46% в январе

Производство вина в России по итогам января 2023 года выросло на 45,9% по сравнению с те же периодом прошлого года. Об этом сообщается в документах Росалкогольрегулирования.

Производство вина в РФ в январе 2023 года выросло на 45,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и достигло 1,6 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта выросло на 2,8%, до 213,3 тыс. дал, а производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом снизилось на 51,1%, до 3,1 тыс. дал.

По данным ведомства, производство ликерных вин резко подскочило на 90,1%, до 69,8 тыс. дал. А общее производство алкогольной продукции в стране выросло на 14,1%, до 12,03 млн дал. Производство других спиртных напитков, которые крепче 9%, по итогам января выросло на 93,8%, до 784,1 тыс. дал.

6 февраля РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы писал, что Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% по сравнению с годом ранее. Это произошло, несмотря на санкции Запада. Всего за прошлый год Россия завезла из-за границы 405,1 млн литров вина (речь идет о тихих, игристых и крепленых винах).

После начала спецоперации на Украине приостановили или ограничили свою деятельность в России британская Diageo (виски Johnnie Walker, White Horse, водка Smirnoff, ром Captain Morgan и другие), американская Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia), транснациональная Bacardi (ромы Bacardi Superior и Bacardi 151), украинская «Хортиця» (водка «Хортиця»), французская Pernod Ricard (виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текила Olmeca, водка Absolut, коньяк Martell).