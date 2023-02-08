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Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать рубли в качестве расчетной валюты

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Европейский депозитарий Euroclear решил не принимать рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал свой корреспондентский счет в российском подразделении. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Депозитарий больше не будет принимать поручения по переводу денежных средств в рублях, а также любые рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений, отметили в публикации.

Там также добавили, что рубль не будут принимать как на счет в «ИНГ банк Евразия», так и на другие рублевые счета. Остатки в рублях конвертируются в евро уже 8 февраля.

В конце декабря Центробанк заявил, что выданные расчетно-клиринговыми системами Clearstream и Euroclear разрешения на разморозку активов российского Национального расчетного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что отечественные инвесторы вновь смогут распоряжаться заблокированными активами и получать по ним выплаты.

До этого РБК, ссылаясь на данные компании, писал, что замороженные активы инвесторов из России принесли треть от общей доли чистой прибыли международного холдинга Euroclear. В период с января по сентябрь 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и прочих обязательных выплат) международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) составила €667 млн. Это почти в два раза больше, чем было заработано за аналогичный период прошлого года. При этом более трети чистой прибыли холдинга — €241 млн — пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов.

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