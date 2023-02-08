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Национальный союз мясопереработчиков заявил о дефиците оболочек для колбас в России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

На российском внутреннем рынке к настоящему времени образовалась нехватка оболочек для колбас. Это во многом обусловлено длительным сроком доставки данной продукции из Китая, на производителей которого РФ переориентировалась после ввода международных санкций, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

До ввода западных санкций пленка для колбас поставлялась на внутренний рынок России в основном из Бельгии и Германии. Одними из основных экспортеров данной продукции выступали компании ViskoTeepak, Walsroder и другие. Однако в настоящее время поставки из этих стран свелись к минимальным значениям, уточняется в статье.

«В России образовался дефицит оболочки (пленки), которую используют для изготовления всех видов мясных изделий <....> Сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится. Сейчас срок ее поставки достигает 10 месяцев — продукцию привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту», — говорится в материале.

В результате переориентации на импорт из КНР затраты на закупку данного вида сырья для производства колбас выросли на 25-70%. В себестоимости производства колбасы доля этой оболочки составляет 15%, заключается в заметке.

21 декабря агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата сообщило, что стоимость вареной колбасы на российском рынке выросла на 0,4%. Увеличение стоимости произошло в период с 13 по 19 декабря 2022 года.

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