АКРА: пассажиропоток авиакомпаний России в 2023 году рискует оказаться ниже 100 млн человек

По итогам 2023 года суммарные объемы пассажиропотока авиакомпаний России может оказаться ниже ожидаемого Министерством транспорта (Минтрансом) показателя в 100 млн человек. При «базовом» сценарии данная планка рискует упасть до 85–95 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы аналитиков агентства АКРА.

Помимо базового сценария эксперты подготовили еще два варианта развития ситуации в отрасли гражданских авиаперевозок. Согласно «стрессовому» сценарию, пассажиропоток к концу текущего года упадет ниже отметки 85 млн человек, а в случае реализации «оптимистического», напротив, увеличится до 95–110 млн, уточняется в статье.

«Базовый сценарий предполагает, что общий размер прямых и непрямых субсидий и иных форм господдержки составит 50–100 млрд рублей, геополитическая обстановка останется «неизменной», а аэропорты юга останутся закрыты. В стресс-сценарии рассматривается вероятность значительного обострения геополитической обстановки, ужесточение санкционного режима или контроля за его исполнением и снижение господдержки ниже предусмотренного уровня в 50 млрд руб.», — говорится в материале.

При «оптимистическом» же сценарии доля внутренних направлений может снизиться до 75–85% за счет снижения геополитической напряженности и отмены значительной части ограничений для авиарынка России. Однако аналитики самого агентства указывают на то, что данное развитие событий, с большой долей вероятности, окажется маловероятным, заключается в заметке.

13 января газета «Ведомости» со ссылкой на данные закрытой статистики Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сообщила, что российские авиакомпании по итогам 2022 году перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Этот показатель за 12 месяцев снизился на 16 млн человек, или 14,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.