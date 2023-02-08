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Байден: инфляция стала мировой проблемой из-за пандемии и спецоперации на Украине

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, о том, что высокая инфляция стала проблемой мирового масштаба из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции России на Украине. Его цитирует ТАСС.

По словам главы Белого дома, «инфляция стала мировой проблемой», так как пандемия COVID-19 «нарушила цепочки поставок», а также из-за того, что российская спецоперация повлияла на «поставки энергоносителей и продовольствия, заблокировала все это зерно на Украине».

Вместе с тем американский лидер сказал, что Соединенные Штаты сейчас находятся «в лучшем положении, чем любая страна мира».

Ранее Байден заявлял об успехах в борьбе с инфляцией в США.

Как отмечал историк-экономист Андрей Быков, Соединенные Штаты искусственно создали инфляцию, чтобы через выпуск необеспеченных бумажных квази-денег скупать на них золото. По его словам, за 100 лет инфляции было куплено примерно 1 650 000 т золота. Это порядка 90% всего золота, которое было добыто человечеством за всю его историю.

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Операция на Украине
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