Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

АКИТ предложила продавать алкоголь в дистанционном режиме, используя для защиты QR-коды

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к председателю Совета Федерации Российской Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу с инициативой, которая предполагает запустить онлайн-продажи по QR-кодам. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В письме президента АКИТ Артема Соколова отмечается, что чтобы приобрести алкогольные напитки, человеку нужно пройти подтверждение личности с помощью «Госуслуг», а затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара.

Сколков подчеркивает, что многие россияне, покупающие спиртное в интернете, не понимают, что речь идет о нелегальных продажах. По его словам, из-за этого существует высокий риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья.

Ранее по данным аналитиков Group-IB стало известно, что в 2021 году оборот российского теневого рынка алкоголя в интернете вырос с 2,5 млрд до 2,75 млрд руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть