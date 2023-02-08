АКИТ предложила продавать алкоголь в дистанционном режиме, используя для защиты QR-коды

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к председателю Совета Федерации Российской Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу с инициативой, которая предполагает запустить онлайн-продажи по QR-кодам. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В письме президента АКИТ Артема Соколова отмечается, что чтобы приобрести алкогольные напитки, человеку нужно пройти подтверждение личности с помощью «Госуслуг», а затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара.

Сколков подчеркивает, что многие россияне, покупающие спиртное в интернете, не понимают, что речь идет о нелегальных продажах. По его словам, из-за этого существует высокий риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья.

Ранее по данным аналитиков Group-IB стало известно, что в 2021 году оборот российского теневого рынка алкоголя в интернете вырос с 2,5 млрд до 2,75 млрд руб.