Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию General Electric мощностью 25 МВт. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи в Киеве с делегацией Агентства США по международному развитию (USAID) во главе с первым заместителем руководителя этой организации Изобель Коулман.

По словам Шмыгаля, украинские власти рассчитывают на получение дополнительного числа данных установок, чтобы обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры Украины.

Премьер-министр добавил, что обсудил с Изобель Коулман вопросы «восстановления и финансовой поддержки Украины», а также призвал присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей. Согласно его сообщению, представители USAID пообещали рассмотреть возможность финансирования данного направления в размере до $100 млн.

Ранее Агентство США по международному развитию объявило, что направит на восстановление экономик Украины и Молдавии $135 млн из ликвидированного ранее Американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF).

До этого агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США планируют предоставить Киеву военную помощь на сумму более $2 млрд, в которую войдут снаряды большей дальности, чем ранее поставляемые на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть