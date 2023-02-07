Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от США первую газотурбинную электростанцию General Electric мощностью 25 МВт. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи в Киеве с делегацией Агентства США по международному развитию (USAID) во главе с первым заместителем руководителя этой организации Изобель Коулман.

По словам Шмыгаля, украинские власти рассчитывают на получение дополнительного числа данных установок, чтобы обеспечить стабильность работы критической инфраструктуры Украины.

Премьер-министр добавил, что обсудил с Изобель Коулман вопросы «восстановления и финансовой поддержки Украины», а также призвал присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей. Согласно его сообщению, представители USAID пообещали рассмотреть возможность финансирования данного направления в размере до $100 млн.

Ранее Агентство США по международному развитию объявило, что направит на восстановление экономик Украины и Молдавии $135 млн из ликвидированного ранее Американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF).

До этого агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США планируют предоставить Киеву военную помощь на сумму более $2 млрд, в которую войдут снаряды большей дальности, чем ранее поставляемые на Украину.