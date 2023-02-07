Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что США тратят десятки миллиардов долларов на Украину для разжигания конфликта, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в ходе заседания палаты представителей, передает Fox News.

«Сколько еще мы потратим? Есть ли какой-нибудь предел? <…> Завтра президент [США Джо] Байден скажет нам, как много мы должны еще сделать для Киева», — сказал политик.

Гетц отметил, что каждый день Вашингтон нарушает собственные красные линии, поставляя украинской армии все более мощное оружие.

2 февраля американский политический обозреватель Джимми Дор заявлял, что США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что главная цель США на Украине — добиться «стратегического истощения» России.

До этого Байден утверждал, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.